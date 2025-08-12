Наследникам Алексея Береста вручили «Золотую Звезду» Героя России

Элина Битюцкая
Награда была передана внуку советского бойца в ходе церемонии 12 августа.

Помощник президента РФ Владимир Мединский во вторник, 12 августа, вручил «Золотую Звезду» Героя России внуку советского солдата Алексея Береста Алексею.

По словам Мединского, в послевоенные годы Берест не попал в число тех, кого награждали сразу после Великой Отечественной, и решение о присвоении звания сегодня восстановило историческую справедливость.

Церемония прошла в Музее военной формы Российского военно-исторического общества. В сообщении отмечено, что «Золотая Звезда» была передана родственникам по указу президента, что символизирует признание подвига и завершение давней исторической несправедливости.

Внук посмертно награжденного рассказал, что семья много лет добивалась медали еще в советское время, но попытки не увенчались успехом.

Он поблагодарил Владимира Путина, власти Ростовской области, губернатора, мэра и участников специальной военной операции за содействие в возвращении памяти о подвиге предка.

Напомним, 17 июля президент подписал указ о присвоении Бересту звания Героя РФ посмертно. В мае 1945 года Алексей Берест руководил группой бойцов, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом — событие, ставшее одним из символов Победы.

