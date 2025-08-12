Бориса Щербакова прооперировали после неудачного падения

Александра Якимчук
Народный артист РФ получил перелом шейки бедра.

Борису Щербакову после травмы пришлось делать операцию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Народному артисту России Борису Щербакову сделали операцию после полученной травмы из-за неудачного падения. Об этом изданию Газета.ру рассказала супруга актера, актриса Татьяна Бронзова.

«Ему делают операцию. Он вчера упал, сломал шейку бедра. Это все, что я могу вам сказать. Сейчас делается операция», — пояснила жена артиста.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 75-летнего Щербакова госпитализировали из-за травмы. Уточнялось, что актер упал, поскользнувшись на коврике на собственном балконе.

После произросшего инцидента Щербаков уже выходил на связь. Он отметил, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое выздоровление.

В декабре прошлого года актер уже попадал в больницу с переломом. В тот раз он упал на лестничной площадке в подъезде собственного дома. Тогда пострадали кости лица, была также получена травма глаза и сотрясение головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Борис Щербаков рассказал о состоянии народной артистки РСФСР Валентины Талызиной незадолго до смерти.

