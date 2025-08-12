Польша вышлет из страны 57 украинцев

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Варшава расценила демонстрацию запрещенной символики на концерте как оскорбление памяти жертв Волынской резни.

Польша депортирует украинцев за флага ОУН-УПА* на концерте Макса Коржа

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Польские власти приняли решение депортировать из страны 63 человека — 57 граждан Украины и шесть белорусов — после инцидента с развертыванием красно-черных флагов ОУН-УПА* на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа, который прошел 9 августа в Варшаве. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр страны Дональд Туск.

Инцидент вызвал волну общественного возмущения в Польше, поскольку ОУН-УПА* ассоциируется с Волынской резней и геноцидом польского населения в 1943 году.

Польские официальные лица осудили демонстрацию данного символа и назвали ее «вопиющим оскорблением для большинства поляков». Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что гости страны обязаны соблюдать ее законы и обычаи.

Во время концерта произошли беспорядки и акты агрессии, что потребовало вмешательства правоохранительных органов. МВД Польши сообщило, что собрало материалы по делу о демонстрации этой символики и проводит расследование. Глава МВД Марчин Кервиньский предупредил, что иностранцы, причастные к провокациям, будут выдворены из страны. Уже задержано более 100 человек.

* — террористическая организация, запрещенная в России

