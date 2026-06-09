«Меня трясет»: Туск описал эмоции от заявлений украинцев

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 73 0

Польский премьер-министр пытался объяснить Зеленскому разницу в восприятии исторических и политических тем в двух странах.

Какие заявления Украины возмущают политиков Польши

Фото: www.globallookpress.com/Igor Jakubowski/Arenaakcji

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Премьер-министр Польши Туск: ряд заявлений украинских политиков возмущает

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его чрезвычайно возмущают некоторые заявления политиков Украины. Об этом он рассказал журналистам в ходе брифинга.

«Меня иногда трясет, когда я слышу неразумные высказывания по ту сторону границы», — подчеркнул Туск.

По его словам, отношения Варшавы и Киева должны строиться на равноправии и взаимном уважении.

Также польский премьер отметил, что пытался объяснить главе киевского режима Владимиру Зеленскому разницу в восприятии исторических и политических тем в двух странах. По словам Туска, у Украины есть своя чувствительность, а у Польши — своя, и Киев должен учитывать позицию Варшавы так же, как Польша учитывает украинские интересы.

«Помните, у вас своя чувствительность, у нас своя. Заботьтесь о нас так же, как мы заботимся о вас», — передал Туск содержание своего разговора с Зеленским.

При этом он подчеркнул, что Польша ожидает от Украины более внимательного отношения к вопросам, которые болезненно воспринимаются польским обществом. По мнению премьера, поддержка Киева со стороны Варшавы не отменяет необходимости уважительного диалога.

Ранее, в конце мая, Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, отдельному центру спецопераций «Север» сил специальных операций ВСУ было присвоено наименование «Имени героев УПА*».

До этого, в марте, украинские СМИ писали, что останки других лидеров ОУН* («Организация украинских националистов*». — Прим. ред.) также могут быть перезахоронены.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Туск призвал к разговору рассорившихся Владимира Зеленского и президента Прольши Кароля Навроцкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесена в перечень террористов и экстремистов в России.

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