Попала в детдом: проживавшей на Украине девочке помогли воссоединиться с мамой в РФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 13 0

Временно проживавшая на Украине девочка воссоединилась с мамой в России

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семья разлучилась в 2022 году.

Девочка, которая жила на Украине последние три года, вернулась в Россию. Воссоединение 11-летней Анастасии с матерью произошло при помощи уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кадры трогательного события попали в распоряжение 5-tv.ru.

Как уточнила детский омбудсмен, Анастасия и ее мать Анна жили в Донецкой Народной Республике (ДНР). В 2022 году девочка поехала на Украину к родственникам. После событий в Мариуполе она не смогла вернуться к матери из-за сложностей с документами и оказалась в детском доме. Семья после долгожданной встречи снова отправится в Мариуполь.

Мать девочки со слезами на глазах рассказала, что три года без дочери были нервные, поэтому она сидела на успокоительных таблетках. Не могла зайти в комнату дочери, так как в ней были фотографии и игрушки.

«С 2022 года по поручению (президента России. — Прим. ред.) Владимира Владимировича мы занимаемся ситуациями, когда специальная военная операция родителей с детьми или близких родственников с детьми. <…> Для нас самое главное — здесь не должно быть никакой политики», — поделилась Львовой-Беловой.

Возвращение детей в семьи осуществляются при посредничестве Катара, Международного комитета Красный Крест и представителей профильных ведомств. На данный момент с родителями воссоединились 26 российских детей, а с родственниками на Украине и в третьих странах — 112 детей.

Также всего было обработано 1100 обращений, однако не все они требовали вмешательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что две сестры вернулись к маме в Россию после шести лет на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

21:40
Попала в детдом: проживавшей на Украине девочке помогли воссоединиться с мамой в РФ
21:18
«Я не спилась»: Ивлеева рассказал об изменениях в жизни после «голой» вечеринки
21:00
Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
20:34
В Курской области запустили 500-ю базовую станцию по проекту УЦН
20:24
В Белом доме назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске
20:03
Во Владикавказе мужчина пытался забить собаку молотком в парке развлечений

Сейчас читают

Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
Семья давно смирилась с утратой: Иосиф Пригожин о гибели своего зятя на СВО
«Мы заслужили эту победу»: Алексей Чадов отсудил 74 миллиона у бывшего друга
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс