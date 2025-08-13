Кому положена бесплатная прививка от менингококка на фоне роста заболеваемости в России

В прошлом году были официально зарегистрированы 600 случаев, к данному моменту число удвоилось.

Случаев заболевания менингитом в России действительно становится все больше, но вспышки менингококка на данный момент происходят эпизодами, а значит, в массовой вакцинации необходимости нет. Об этом журналистам издания Life.ru сообщил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

Как отметил эксперт, в прошлом году были официально зарегистрированы 600 случаев, к данному моменту число удвоилось. Это значительный рост, но ситуация все еще требует тщательного анализа. Необходимо определять районы, в которых происходят вспышки, и точечно принимать соответствующие решения.

«Если у нас заболеваемость идет, условно говоря, в европейской части, зачем нам Чукотку и Якутию трогать? Если это в отдельном регионе, то это количество серьезное, и нужно прокуратуре работать, спрашивать все ответственные органы», — сказал Онищенко.

По словам замглавы РАО, российская медицина практикует двойную вакцинацию от менингита, и она включена в календарь прививок по эпидпоказаниям. В национальном календаре ее нет. Следовательно, препарат доступен только людям из группы риска, находящимся в очаге заражения и по показаниям врача. Вакцину россияне из перечисленных категорий получают бесплатно.

Менингит представляет собой воспаление оболочек головного или спинного мозга. Он может быть как инфекционным, так и неинфекционным — когда причиной становится травма, аутоиммунное или онкологическое заболевание, прием некоторых лекарств или нейрохирургическая операция. Неинфекционный вид недуга не передается другим людям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах наиболее высок риск заражения менингитом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.