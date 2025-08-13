Наступил пик метеорного потока Персеиды

Падающие звезды были видны невооруженным глазом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Особое время для романтиков и астрономов — наступил пик августовских звездопадов! На минувшую ночь пришлась наибольшая активность метеорного потока Персеиды. Падающие звезды были видны невооруженным глазом.

Сотни жителей в разных регионах не спали, чтобы не упустить момент и загадать желание. 

«Всей группой смотрели и увидели, как она летит долго-долго. И все закричали: „Ты видишь? Ты видишь?“. И желание опять не загадали», — рассказывает Елена Логунова, жительница Севастополя.

«Вау! Такой эффект. Такие интересные впечатления. Кажется это какой-то фантастикой, что так далеко, и ты видишь это своими глазами, как будто из какой-то киноновеллы… Волшебные ощущения», — поделилась Надежда Логунова, жительница Севастополя.

Наблюдать за яркими вспышками можно будет до конца недели. Но стоит учесть: с каждым днем активность потока будет постепенно угасать.

