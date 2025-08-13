Незалежная перед ключевыми переговорами и встречами всегда устраивает провокации.

Простые украинцы хотят мира, но Киеву и Европе он не нужен. Об этом 5-tv.ru рассказал Эрл Расмуссен, подполковник армии США в отставке.

«Украинцы хотят мира. По последним опросам, 60% готовы закончить войну, даже если придется отдать территории. Но Европа давит. А Европе, на самом деле, безразлична Украина, жизни украинцев, демократия», — заметил военный.

Он подчеркнул, что Европа слишком много вложила в этот конфликт, поэтому она не хочет приостанавливать боевые действия и выступает против мирных переговоров.

А у власти в Киеве сейчас находятся ультранационалисты, поэтому мнение Зеленского уже не играет большой роли. Поэтому Расмуссен не удивится очередной провокации со стороны Украины перед встречей президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«Но факт в том, что Украина не хочет переговоров. Европа тоже не хочет, особенно британцы. Так что, если что-то произойдет, это никого не удивит. <…> Часто случается что-то, что должно доказать: вот, мы добиваемся успехов, мы держимся, нам просто нужно еще немного помощи. И под это просят еще денег и оружия. „Дайте нам чуть-чуть, и мы победим“. Либо это делается, чтобы сорвать переговоры», — уточнил подполковник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа.

