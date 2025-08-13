«Индустрия провокаций»: дипломат о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 37 0

Дипломат Бакланов заявил о создании Украиной индустрии провокаций против РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Трампа

До переговоров президентов США и России — считанные дни. Кто собирается помочь Украине повлиять на их результаты?

Украина за годы противостояния с Россией создала индустрию провокаций — так заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Бакланов назвал деятельность киевского режима, направленную на дискредитацию Москвы.

На Аляске 15 августа состоятся переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы двух стран будут обсуждать, в том числе, условия прекращения вооруженного конфликта на Украине. Что же делает Киев в данный момент? Отказывается признавать любые решения, которые будут приняты в Анкоридже без его участия. Об этом уже заявил Владимир Зеленский.

Тем временем, Минобороны РФ сообщает о готовящихся попытках сорвать встречу. По данным ведомства, запланированы атаки на жилые районы и больницы с большим количеством жертв. Также в зону боевых действий завезены западные журналисты, готовые «правильно», то есть с выгодой для Украины, осветить происшествия.

«Создана за эти годы целая индустрия провокаций. Мы помним, что они, как правило, были подготовлены, носили зачастую масштабный характер, как это было в Буче, например. Есть такие очень мощные силы и на Украине, и в Европе, и в самих США, которые хотели бы не только сорвать переговоры, о чем говорится в сообщении, ну и, в принципе, вообще скомпрометировать линию достижения любых договоренностей, даже гуманитарного характера», — отметил Андрей Бакланов.

Главная задача Незалежной, подчеркнул дипломат, состоит в том, чтобы попытаться нанести имиджевый ущерб России. Для этого у Киева есть разработанный сценарий, который обсуждается, в том числе, с западными специалистами.

«Второе направление, очень мощно отработанное, это связь со средствами массовой информации. Моментальная реакция», — заключил эксперт.

Москва готова к подобным акциям, коих прежде видела немало. Более того, с учетом прошлых «успехов» украинских сценаристов, можно определить и примерный фронт их будущих работ. Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Богдан Безпалько назвал территории, где могут произойти провокации в день встречи Путина и Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
12 авг
Где Киев устроит провокации в день встречи Путина и Трампа — мнение политолога
12 авг
Дипломат оценил риск провокаций со стороны Киева перед встречей Путина и Трампа
12 авг
«Пройдет в нашу пользу»: Успенская о встрече Путина и Трампа
12 авг
Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
12 авг
В Белом доме назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске
12 авг
Зеленский отказался признавать решения саммита США и России на Аляске
12 авг
Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины
12 авг
Бывший вице-губернатор Аляски Леман: надеюсь, что РФ и США договорятся
12 авг
Мир за квадратные метры: Киев может отказаться от потерянных территорий
12 авг
Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США
