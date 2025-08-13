«Индустрия провокаций»: дипломат о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа
Дипломат Бакланов заявил о создании Украиной индустрии провокаций против РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
До переговоров президентов США и России — считанные дни. Кто собирается помочь Украине повлиять на их результаты?
Украина за годы противостояния с Россией создала индустрию провокаций — так заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Бакланов назвал деятельность киевского режима, направленную на дискредитацию Москвы.
На Аляске 15 августа состоятся переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы двух стран будут обсуждать, в том числе, условия прекращения вооруженного конфликта на Украине. Что же делает Киев в данный момент? Отказывается признавать любые решения, которые будут приняты в Анкоридже без его участия. Об этом уже заявил Владимир Зеленский.
Тем временем, Минобороны РФ сообщает о готовящихся попытках сорвать встречу. По данным ведомства, запланированы атаки на жилые районы и больницы с большим количеством жертв. Также в зону боевых действий завезены западные журналисты, готовые «правильно», то есть с выгодой для Украины, осветить происшествия.
«Создана за эти годы целая индустрия провокаций. Мы помним, что они, как правило, были подготовлены, носили зачастую масштабный характер, как это было в Буче, например. Есть такие очень мощные силы и на Украине, и в Европе, и в самих США, которые хотели бы не только сорвать переговоры, о чем говорится в сообщении, ну и, в принципе, вообще скомпрометировать линию достижения любых договоренностей, даже гуманитарного характера», — отметил Андрей Бакланов.
Главная задача Незалежной, подчеркнул дипломат, состоит в том, чтобы попытаться нанести имиджевый ущерб России. Для этого у Киева есть разработанный сценарий, который обсуждается, в том числе, с западными специалистами.
«Второе направление, очень мощно отработанное, это связь со средствами массовой информации. Моментальная реакция», — заключил эксперт.
Москва готова к подобным акциям, коих прежде видела немало. Более того, с учетом прошлых «успехов» украинских сценаристов, можно определить и примерный фронт их будущих работ. Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Богдан Безпалько назвал территории, где могут произойти провокации в день встречи Путина и Трампа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 авг
- Где Киев устроит провокации в день встречи Путина и Трампа — мнение политолога
- 12 авг
- Дипломат оценил риск провокаций со стороны Киева перед встречей Путина и Трампа
- 12 авг
- «Пройдет в нашу пользу»: Успенская о встрече Путина и Трампа
- 12 авг
- Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
- 12 авг
- В Белом доме назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске
- 12 авг
- Зеленский отказался признавать решения саммита США и России на Аляске
- 12 авг
- Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины
- 12 авг
- Бывший вице-губернатор Аляски Леман: надеюсь, что РФ и США договорятся
- 12 авг
- Мир за квадратные метры: Киев может отказаться от потерянных территорий
- 12 авг
- Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США
Читайте также
77%
Нашли ошибку?