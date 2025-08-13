Также на южно-донецком направлении подорвали машину с вражеским десантом.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ответ на провокации неонацистов всегда один. И дают его наши подразделения на передовой.

Точным попаданием уничтожен американский броневик MaxxPro. Натовской технике не удалось уйти от скоростного FPV-дрона.

Там же, на южно-донецком направлении, подорвали машину с вражеским десантом, сорвав тем самым ротацию боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:29
Пятисотую отечественную станцию связи установили в Курской области
11:20
Время романтиков: как и где лучше наблюдать за Персеидами
11:06
Путин и Трамп могут встретиться на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже
10:59
Для таксистов в России ужесточат правила выхода на работу
10:53
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили дома
10:50
ФСБ задержала мужчину, готовившего поджоги на Транссибе

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс