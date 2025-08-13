ВС РФ уничтожили американский MaxxPro
Также на южно-донецком направлении подорвали машину с вражеским десантом.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Ответ на провокации неонацистов всегда один. И дают его наши подразделения на передовой.
Точным попаданием уничтожен американский броневик MaxxPro. Натовской технике не удалось уйти от скоростного FPV-дрона.
Там же, на южно-донецком направлении, подорвали машину с вражеским десантом, сорвав тем самым ротацию боевиков.
