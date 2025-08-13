ФСБ задержала мужчину, готовившего поджоги на Транссибе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Его задержали в Кировской области.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В Кировской области задержан подозреваемый, которого обвиняют в подготовке пожаров на железной магистрали. По информации ФСБ России, задержание произошло в Кировской области.

Мужчина действовал по указаниям куратора и наносил проукраинские надписи в общественных местах, готовя почву для дальнейших диверсий. По версии следствия, злоумышленник планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали с целью блокирования грузоперевозок, что, по замыслу кураторов, должно было повлиять на ход специальной военной операции.

Кроме того, правоохранители сообщили, что он намеревался заключить контракт с Минобороны России, отправиться в район проведения СВО, а затем перейти на сторону Вооруженных сил Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. В ФСБ предупредили, что по совокупности обвинений ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

