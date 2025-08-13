Собянин: первый трамвай «Львенок-Москва» прибыл в столицу

|
Диана Кулманакова
За два года в городе должно стать на 100 таких вагонов больше.

Первый трамвай «Львенок-Москва» прибыл в столицу — Сергей Собянин

Фото: max.ru/mossobyanin

В столицу прибыл первый трамвай «Львенок-Москва» из новой поставки, который вмещает до 150 человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Для пассажиров — полностью низкий пол у всех дверей, климат-контроль, зарядки, мультимедийные экраны, места для колясок и велосипедов», — говорится в сообщении.

Трамвай комфортабельный и современный не только для пассажиров, но и для водителей. Кабина оснащена системой «Антисон», а по всему вагону установлены камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения. Затраты на топливные ресурсы тоже должны снизиться при помощи умения трамвая накапливать энергию во время движения, а затем проезжать без питания не менее четырех километров.

По словам Собянина, прибытие вагона «Львенок-Москва» является финальным этапом обновления трамвайного парка столицы. Сейчас транспортное средство уже находится в депо имени П. Л. Апакова, которое после реконструкции открылось весной. Также за два года в Москве должно стать на 100 таких вагонов больше.

Новые трамваи выйдут на строящиеся линии на проспекте Академика Сахарова и Трифоновской улице и заменят вагоны предыдущего поколения. Расширенный парк поможет сократить интервалы ожидания транспортных средств.

