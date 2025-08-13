В Минцифры прокомментировали ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 72 0

В ведомстве также рассказали, при каком условии эта функция может быть восстановлена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Решение Роскомнадзора частично ограничить звонки в иностранных мессенджерах, среди которых Telegram и WhatsApp*, на территории России поможет снизить число мошеннических вызовов. Об этом заявили в Минцифры, подчеркнув, что меры ограничения касаются только голосовых вызовов, речи о блокировке иных функций не идет.

Меры помогут эффективнее бороться с мошенниками, сделать интернет-общение более безопасным и снизить риски для российских операторов связи, которые могут возникнуть из-за действий злоумышленников.

В Минцифры отметили, что иностранные мессенджеры не выполняют требования российского законодательства, несмотря на неоднократные предупреждения. Они не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только в случаях массового мошенничества, но и при планировании и совершении террористических актов на территории России. Однако, как подчеркнули в ведомстве, все подобные запросы зарубежных спецслужб выполняются оперативно.

В случае соблюдения иностранными мессенджерами требований российского законодательства, доступ к услугам звонков в них будет восстановлен.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

