Грузовик-беспилотник впервые проехал от Петербурга до Казани

На дорогу машине понадобились сутки — это в два с половиной раза быстрее рейса с водителем.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани: 1600 километров удалось преодолеть всего за 24 часа. Это в два с половиной раза быстрее обычного рейса с водителем.

Маршрут автономного тягача проходил по трассам М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток». Дальнобойщику на такую дорогу понадобится около 60 часов — с остановками на отдых. С помощью искусственного интеллекта грузовик выявляет помехи: он видит проезжающие автомобили и определяет количество полос.

Правда, в первом рейсе в кабине находились инженеры — для контроля и на случай нештатных ситуаций. В течение суток они сменяли друг друга.

Производители уверены, что разработка позволит увеличить число грузоперевозок и улучшит безопасность на дорогах.

