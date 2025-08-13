Франция выдаст России боевика ИГ*

Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления является уроженцем Карачаево-Черкесии.

Франция экстрадирует в Россию боевика запрещенной в нашей стране группировки ИГ*, уроженца Карачаево-Черкесии Руслана Боташева. Он был в международном розыске девять лет по обвинению в террористической деятельности в Сирии.

В 2018-м его задержали во Франции, но тогда власти Пятой республики уклонялись от его выдачи, и только сейчас удовлетворили запрос нашей Генпрокуратуры.

«Власти Пятой республики долгое время не проявляли интереса в контактах с нашей страной по линии совместной борьбы с криминальными вызовами и угрозами. И лишь в конце прошлого месяца заявили о готовности выдать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Отмечу, что за последние три года это первый удовлетворенный компетентными органами Франции запрос об экстрадиции», — подчеркнул официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов.

Боевика под конвоем привезли в аэропорт Парижа, откуда транзитом через Турцию его должны доставить в Москву.

* - Террористическая организация, запрещенная в РФ

