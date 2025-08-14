Вооруженные силы РФ сорвали вражеские планы по созданию данного вооружения.

Германия участвовала в разработке украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

«Установлено, что при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия „Сапсан“, способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации», — проинформировало ведомство.

Известно, что 21 мая 2025 года руководство Павлоградского химического завода подготовило проектную документацию по ОТРК. А 28 мая президент Украины Владимир Зеленский с представителями Минобороны Незалежной провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями Вооруженных сил этой европейской страны.

После чего сразу же последовал ряд заявлений. Зеленский говорил о больших планах, в подробности которых он не стал вдаваться. Но уточнил, что различное вооружение, в том числе крылатые и баллистические ракеты будет производиться на Украине.

Фото, видео: РИА Новости/Стрингер; ФСБ России

Мерц заявлял о финансировании украинских ракет большой дальности, чтобы Незалежная могла поражать цели за пределами своих территорий.

Так же выступил и генерал-майор Вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг.

«Мы начали эту инициативу только в конце мая, но надеемся, что Вооруженные Силы Украины получат ракеты большой дальности уже в конце июля», — сообщал он.

Однако Министерство обороны России совместно с ФСБ РФ нарушили планы врага и нанесли удары по объектам военно-промышленной инфраструктуры Украины, которые участвовали в разработке ОТРК «Сапсан».

Этот комплекс должен был поражать цели на расстоянии 500-700 километров и наносить удары вглубь России.

Нашими вооруженными силами были уничтожены как надземные, так и подземные цеха производств. Среди них: Павлоградские химические и механические заводы, Шосткинский государственный НИИ, а также Шосткинский казенный завод «Звезда».

