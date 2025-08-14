Расчет «Урагана» нанес удары по укрепрайону ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 18 0

Опубликовано видео, как расчет «Урагана» нанес удары по укрепленному району ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

ВС РФ продолжают наступать на красноармейском направлении.

Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» нанесли удар по укрепленному району ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Стрельба велась с расстояния более 30 километров, расчеты разведывательных БПЛА подтвердили уничтожение боевой техники и живой силы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
13 авг
Артиллеристы ВС РФ ударили по позиции расчета БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 авг
Уничтожен оборудованный в блиндаже пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 авг
Российская артиллерия ударила по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 авг
Расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл штурмовиков от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 авг
«Ураган» обрушился на ПВД расчетов дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 авг
Т-80БВМ накрыл огнем пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 авг
Потрошитель и хирург — тонкая грань: охотники и жертвы черной трансплантологии
9 авг
Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 авг
Су-34 ударил по пункту временной дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 авг
ПТРК «Корнет» уничтожил технику ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
«Удивительный опыт»: Аскар Ильясов о разнообразии партнерш в постельных сценах
6:00
Расчет «Урагана» нанес удары по укрепрайону ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
5:35
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Марка
5:20
В Анкоридже усилены меры безопасности накануне встречи Путина и Трампа
4:55
«Серьезный сигнал»: почему ограничения ввели именно на звонки в Telegram и WhatsApp*

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
«Безразличны жизни украинцев»: Киеву и Европе мир не нужен
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс