Расчет «Урагана» нанес удары по укрепрайону ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет «Урагана» нанес удары по укрепленному району ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВС РФ продолжают наступать на красноармейском направлении.
Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» нанесли удар по укрепленному району ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Стрельба велась с расстояния более 30 километров, расчеты разведывательных БПЛА подтвердили уничтожение боевой техники и живой силы.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 авг
- Артиллеристы ВС РФ ударили по позиции расчета БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 авг
- Уничтожен оборудованный в блиндаже пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 авг
- Российская артиллерия ударила по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 авг
- Расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл штурмовиков от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 авг
- «Ураган» обрушился на ПВД расчетов дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 авг
- Т-80БВМ накрыл огнем пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 авг
- Потрошитель и хирург — тонкая грань: охотники и жертвы черной трансплантологии
- 9 авг
- Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 авг
- Су-34 ударил по пункту временной дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 авг
- ПТРК «Корнет» уничтожил технику ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
82%
Нашли ошибку?