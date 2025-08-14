Участников экскурсии по выставке «Цифровые технологии Москвы» ждет дата-детектив

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Экспозиция пройдет в парке искусств «Музеон».

О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции «Цифровые технологии Москвы»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Выставка «Цифровые технологии Москвы» предлагает уникальную возможность узнать больше о профессиях в сфере информационных технологий, сообщает Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Посетители экспозиции, расположенной в парке искусств «Музеон», смогут познакомиться с более чем 20 IT-профессиями через увлекательный игровой формат интерактивного путешествия «Путь IT-героя».

В ходе мероприятия гости примут участие в дата-расследовании, где смогут попробовать себя в роли геоаналитика, изучить основы программирования и помочь персонажу выбраться из лабиринта, а также выступить в роли тестировщика и выявить ошибки (баги).

Помимо традиционных разработчиков и программистов, для цифровых проектов необходимы дизайнеры цифровых продуктов, архитекторы облачных решений, разметчики данных, технические писатели и инфраструктурные инженеры. Все эти специалисты играют важную роль в развитии IT-сферы Москвы.

Маршрут по павильону «Цифровые технологии Москвы» организован таким образом, чтобы гости могли постепенно погружаться в IT-тематику и знакомиться с различными профессиями.

Например, во время расследования участники помогают герою найти потерянный рюкзак, что позволяет им узнать о работе геоаналитиков. Эти специалисты занимаются сопоставлением информации о маршруте персонажа, формированием гипотез и выявлением закономерностей среди данных.

Геоаналитики решают бизнес-задачи и участвуют в планировании и развитии крупных городов. Их навыки особенно ценны для создания цифрового двойника Москвы — платформы, которая помогает городским властям планировать строительство жилых и социальных объектов, принимать управленческие решения и контролировать реализацию значимых проектов.

