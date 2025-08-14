Более миллиона человек посетили «Театральный бульвар» с начала проекта

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

С июня на четырнадцати площадках Москвы проходит масштабный фестиваль.

«Театральный бульвар» собрал более миллиона человек с начала лета

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

С 1 июня на 14 площадках в центре столицы проходит Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», который уже посетили свыше одного миллиона человек, сообщает Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Проект предлагает спектакли, цирковые выступления, творческие лаборатории и образовательные мастер-классы, привлекая публику разных возрастов и интересов.

По словам Алексея Фурсина, министра Правительства Москвы и руководителя Департамента культуры, фестиваль посещают целыми семьями, и он выполняет важную культурно-просветительскую роль, расширяя кругозор и укрепляя традиции. Зрители знакомятся с отечественной и мировой драматургией, открывая для себя новые формы сценического искусства.

В программе участвуют более трех тысяч артистов из 40 регионов России и зарубежья; представлены хиты столичных театров, международные спектакли и проекты из российских регионов. Такое разнообразие делает фестиваль привлекательным и для постоянных театралов, и для тех, кто приходит впервые.

Мэр Сергей Собянин отмечал, что трехмесячная программа превращает «Театральный бульвар» в самый продолжительный театральный фестиваль мира. Мероприятие проводится Департаментом культуры Москвы и является частью городского проекта «Лето в Москве».

