Битва за жизнь: как выбраться из отбойного течения

Главное — сохранять спокойствие, иначе есть риск обессилеть.

При возникновении «мертвого волнения», известного также как отбойное течение или тягун, важно знать, как избежать паники и добраться до берега. В беседе с URA.RU инструктор по спасению на воде и дайвер Камиль Мирзабеков поделился полезными рекомендациями для пловцов.

«Мертвое волнение» — это опасное природное явление, которое может затянуть пловца в открытое море. Основные признаки этого явления включают полосу мутной воды, изменение цвета воды, движение мусора и спокойную поверхность среди волн. Наличие красного флага на пляже также сигнализирует о потенциальной угрозе для купания.

Если вас затянуло отбойным течением, первое, что нужно сделать — это сохранить спокойствие. Паника только истощает силы. Отбойное течение не уносит под воду, а уводит от берега. Чтобы выбраться из его зоны действия, следует плыть параллельно берегу. Обычно отбойные течения узкие (от двух до 50 метров), и, проплыв 30-40 метров вдоль берега, вы сможете выбраться из опасной зоны.

После выхода из течения рекомендуется возвращаться к берегу под углом, используя подходящие волны. Если вы устали, перевернитесь на спину и позвольте течению нести вас. Обычно тягуны заканчиваются в 50-100 метрах от берега, где можно отдохнуть и оценить ситуацию.

Также не забывайте привлекать внимание окружающих: поднимите руку и помашите ею, чтобы сигнализировать спасателям или другим отдыхающим. Следуя этим рекомендациям, вы сможете повысить свои шансы на безопасное возвращение к берегу.

