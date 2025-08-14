Память по рельсам: в московском метро запустили поезд в честь 90-летия Табакова

Каждый вагон посвящен отдельной странице творческой жизни актера.

Тематический поезд, посвященный 90-летию народного артиста СССР Олега Табакова, запустили в московском метро. Об этом сообщает издание KP.RU.

По Сокольнический линии столичной подземки до конца 2026 года будет курсировать поезд «Кот Табакова». Торжественная церемония запуска состоялась в электродепо «Аминьевская».

Каждый вагон отражает одну из страниц творческой жизни артиста. Один посвящен мультфильмам, другой — аудиосказкам, третий — фильмам, и так далее. Однако особое внимание было уделено коту Матроскину — анимационному герою из мультфильма «Трое из Простоквашино». Этому рисованному герою Табаков подарил свой голос.

На церемонии запуска присутствовали вдова артиста, народная артистка России Марина Зудина, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и представители Департамента транспорта Москвы.

Артист родился 17 августа 1935 года в Саратове. Был одним из актеров-организаторов Московского театра «Современник» и основателем Московского театра Олега Табакова («Табакерки»). На его счету более 170 ролей в кино и более 120 в театре.

Сердце актера остановилось 12 марта 2018 года.

