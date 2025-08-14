В Северодвинске спустили на воду новейший морской транспорт «Академик Макеев»

Новейший морской транспорт вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 «Академик Макеев» спустили на воду в Северодвинске в Центре судоремонта «Звездочка», сообщили в Минобороны РФ.

Судно, разработанное конструкторским бюро ОСК «Алмаз», будет использоваться для перевозки, погрузки и выгрузки вооружения. В скором времени на нем завершатся отделочные, монтажные и окрасочные работы, после чего его передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

«Академик Макеев» — развитие линейки проекта 20180, предназначенной для обеспечения боеспособности флота в любых климатических зонах.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что за последние пять лет в состав ВМФ страны вошли 49 новых кораблей, включая восемь атомных подлодок, а в ближайшее десятилетие на строительство новых кораблей выделят 8,4 триллиона рублей.

