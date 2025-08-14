«Это вызов»: Елена Джая о выступлении на «ДК Горбунова — легенда русского рока»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 35 0

Елена Джая назвала вызовом выступление на «ДК Горбунова — легенда русского рока»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фестиваль пройдет 30 и 31 августа в Москве.

На фестивале «ДК Горбунова — легенда русского рока» выступят всего два коллектива с женским вокалом из всех заявленных групп, одним из которых будет независимый инди-проект Elena Jaya. Об этом рассказал лидер и вокалистка группы Елена Джая в беседе с 5-tv.ru.

«Очень интересно познакомиться вживую с действительно легендами нашего русского рока и стоять на одной площадке. Плюс интересный момент у этого феста — есть только два коллектива с женским вокалом, заявленных в лайнапе, и это тоже часть вызова. Поэтому я, честно говоря, в предвкушении», — поделилась исполнительница.

Фестиваль — отличная площадка для экспериментов, которых Елена Джая не боится. Она пообещала, что выступление ее коллектива запомнится зрителям интересным звучанием композиций.

«Будет несколько песен из нового (альбома. — Прим. ред.) EP, таких максимально рокерских. Также будет одна народная песня, очень для меня и для всего коллектива значимая и мощная, которую мы сделали как раз в таком альтернативном звучании, совершенно ненародном. И все остальное услышите сами», — рассказала певица.

Оба дня фестиваля, 30 и 31 августа, обещают феерию рок-музыки сразу на трех сценах в Москве. Среди заявленных артистов и групп числятся как начинающие, так и легендарные коллективы, среди которых «Агата Кристи», «Крематорий», «Алиса», «Бахыт-Компот». По словам организаторов фестиваля, выступит и секретный гость, которого объявят за две недели до мероприятия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:40
Свыше 60 человек пострадали во время антиправительственных протестов в Сербии
18:25
«Бог велел прощать»: Лариса Лужина о сбежавших из РФ артистах
18:16
Журналисты кремлевского пула вылетели на Аляску
18:14
Лихачев: участились обстрелы инфраструктуры ЗАЭС и города Энергодара
18:09
Еще 84 российских военнослужащих вернулись из украинского плена
18:01
«Он по рукам ходил»: актриса Лужина жалеет о том, что отдала сына в интернат

Сейчас читают

Кирилл Дмитриев: важно, чтобы позиция России была услышана на саммите с США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс