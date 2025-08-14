«Бог велел прощать»: Лариса Лужина о сбежавших из РФ артистах

Актриса Лужина призвала простить сбежавших из России артистов

Лариса Лужина поделилась мнением об артистах, которые покинули Россию

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Актриса также выступила против вырезания сцен из фильмов с участием релокантов.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина рассказала в интервью пранкеру Соряну о своем отношении к коллегам, покинувшим Россию.

«Бог велел прощать. Пусть живут, как хотят», — заявила Лужина.

Также актриса не обошла стороной комментарий Аллы Пугачевой о «рабах и холопах», который был адресован жителям России.

«Она была прекрасная певица, талантливый человек, но не надо было говорить, что мы холопы и рабы. Она же сама из этих холопов», — отметила Лариса Лужина.

Она также выразила мнение, что Пугачева, возможно, не имела никакого злого умысла, произнося эти слова, но все равно оставила неприятный осадок.

Лариса Лужина также выразила несогласие с вырезанием сцен из фильмов с уехавшими актерами и полным запретом на их показ, отметив цикличность истории. Она провела параллель с цензурой, с которой столкнулась в молодости, и вспомнила, что ее первый фильм «Незваные гости», снятый в 1959 году режиссером Игорем Ельцовым, был запрещен из-за его эмиграции в США в 1960-х годах.

«На таких запретах строилась моя киношная карьера. Первый фильм „Незваные гости“, в котором я играла, снятый в 1959 году режиссером Игорем Ельцовым, запретили. Потому что он уехал, эмигрировал в 1960-х годах в США. Получается, мы картину сняли — положили на полку», — поделилась воспоминаниями Лужина.

Лужина рассказала, что имена артистов эпизодических ролей и членов съемочной группы, покинувших СССР, порой удаляли из титров. Она назвала такие действия полной глупостью, подчеркнув, что люди выполнили свою работу и вложили в нее труд.

