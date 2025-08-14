Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

В какой субъект РФ посетит глава государства?

Путин в ходе поездки на Аляску посетит российские регионы

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин совершит региональную поездку по дороге на Аляску, где у него состоятся 15 августа переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналисту Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент всегда при дальних поездках в направлении востока совмещает региональную работу с международными делами.

«Так будет и на этот раз», — указал Песков.

Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется 15 августа около 11:30 по местному времени (22:30 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи станет конфликт на Украине, также будут обсуждаться российско-американские отношения.

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, после этого переговоры продолжатся уже в составе делегаций. В российскую группу вошли спецпредставитель российского лидера по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:20
Минюст внес «Репортеров без границ»* в перечень нежелательных организаций в РФ
20:05
Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку
19:43
Кинокритик Трофименко: Балабанов — единственный гениальный режиссер 1990-х
19:31
«Она чудо!» — Алена Шишкова о новорожденной дочери рэпера Тимати
19:24
Все средства хороши: к борьбе с борщевиком в Петербурге привлекли нейросети
19:08
Драпеко выступила против запрета фильмов Балабанова: «Талантливый режиссер»

Сейчас читают

«Он по рукам ходил»: актриса Лужина жалеет о том, что отдала сына в интернат
Кирилл Дмитриев: важно, чтобы позиция России была услышана на саммите с США
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс