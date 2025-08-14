Минюст внес «Репортеров без границ»* в перечень нежелательных организаций в РФ

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 31 0

Соответствующий список пополнила еще одна компания.

Минюст РФ расширил список нежелательных организаций RSF* и Group 36*

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство юстиции России расширило список организаций, признанных нежелательными на территории страны.

В обновленный перечень внесены французская правозащитная структура «Репортеры без границ»* (RSF) и американская организация Group 36* («Группа 36»).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что деятельность Британского Совета* была также признана нежелательной на территории России. По данным Минюста, организация причастна к действиям, направленным на подрыв территориальной целостности страны и дестабилизацию социально-политической обстановки.

Кроме того, «Bild на русском»** также был внесен в реестр организаций-иноагентов на территории РФ. В ведомстве подчеркнули, что издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях, а также сообщения, которые были направлены на формирование негативного образа о Вооруженных силах страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — организация признана нежелательной в России

** — признана в РФ организацией-иностранным агентом

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:55
Семейная пара и пенсионер пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Курскую область
21:28
Заползла в рюкзак: кобра укусила девушку в подмосковном парке
21:17
Молодежь все поймет: актриса Санаева высказалась о фильмах Балабанова
20:54
«Два больших босса»: Орбан о встрече Путина и Трампа
20:49
Женщина с весом выше центнера насмерть задавила мужа собственным телом
20:32
Невестка Валерии попала в ДТП в центре Москвы

Сейчас читают

«Он по рукам ходил»: актриса Лужина жалеет о том, что отдала сына в интернат
Журналисты кремлевского пула вылетели на Аляску
Кирилл Дмитриев: важно, чтобы позиция России была услышана на саммите с США
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс