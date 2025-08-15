Три направления для провокаций: в МИД РФ сообщили о возможных попытках Украины сорвать встречу Путина и Трампа

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

В МИД РФ сообщили о возможных попытках Украины сорвать встречу Путина и Трампа

Три направления для провокаций: в МИД РФ сообщили о возможных попытках Украины сорвать встречу Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Действия киевского режима расходятся с заявлениями о стремлении к мирному урегулированию кризиса.

Украина будет всеми силами пытаться сорвать переговоры РФ и США в Анкоридже. Об этом ТАСС рассказал спецпредставитель МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он назвал три возможных направления провокационных действий Незалежной.

«Есть много прямых и косвенных подтверждений того, что Киев будет использовать весь доступный ему арсенал для того, чтобы либо максимально сорвать переговорный процесс либо создать крайне негативный фон по отношению к России как участнику переговоров», — отметил дипломат.

Первым вариантом может стать усиление ударов по объектам гражданской инфраструктуры нашей страны. По словам Мирошника, количество таких атак в последнее время практически удвоилось, что, по его мнению, говорит о нежелании украинской стороны разрешать конфликт путем диалога.

Второе направление — действия Киева «под чужим флагом», то есть использования западных информационных ресурсов для распространения материалов, порочащих РФ.

Третья стратегия, по словам Мирошника, заключается в попытках прорвать фронт и войти на российскую территорию.

Спецпредставитель МИД РФ подчеркивает, что действия Украины расходятся с заявлениями о стремлении к мирному урегулированию кризиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия сорвала планы Украины по реализации ракетной программы ОТРК «Сапсан». Комплекс предназначался для ударов вглубь России — по мирным территориям. Дальность поражения ОТРК обозначена в пределах 500-750 километров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
Без поддержки звезд: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

Последние новости

4:06
Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске
4:00
Без поддержки звезд: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 августа
3:41
Более 40 полицейских пострадали в результате протестов в Сербии
3:34
Три направления для провокаций: в МИД РФ сообщили о возможных попытках Украины сорвать встречу Путина и Трампа
3:18
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетел на Аляску
3:03
НАТО, Европа, Киев — за бортом: последние прогнозы и ожидания накануне встречи Путина и Трампа

Сейчас читают

Тело федерального судьи найдено с огнестрельными ранами в Волгоградской области
Актер Громов о возможности цензуры фильмов Балабанова: «Ничего не вижу страшного»
Драпеко выступила против запрета фильмов Балабанова: «Талантливый режиссер»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс