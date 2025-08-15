Путин поздравил Моди с Днем независимости Индии

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Российский лидер подчеркнул высокий уровень партнерства между двумя странами.

Путин поздравил Моди с Днем независимости Индии

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин 15 августа направил поздравление премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщает сайт Кремля.

В своей телеграмме российский лидер отметил, что Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении ключевых вопросов международной повестки. Он подчеркнул достижения государства в социально-экономической, научно-технической и других сферах.

Путин назвал отношения между Россией и Индией особо привилегированным стратегическим партнерством, выразив уверенность, что стороны продолжат укреплять двустороннее сотрудничество по различным направлениям. Он пожелал Моди крепкого здоровья и успехов, а гражданам Индии — счастья и благополучия.

