Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 34 0

Президент посетит одно из промышленных предприятий города.

Путин посетил Магадан перед встречей с Трампом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин посетит одно из промышленных предприятий города и проведет встречу с губернатором региона. После этого российский лидер отправится в Анкоридж.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ всегда совмещает региональную работу с международными делами при дальних поездках в направлении востока.

Встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется 15 августа около 11:30 по местному времени (22:30 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой переговоров станет конфликт на Украине, также будут обсуждаться российско-американские отношения. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, после этого саммит продолжится уже в составе делегаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 авг
Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске
15 авг
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетел на Аляску
15 авг
НАТО, Европа, Киев — за бортом: последние прогнозы и ожидания накануне встречи Путина и Трампа
15 авг
«Пора либо смириться, либо заткнуться»: Бессент — европейским коллегам накануне встречи Путина и Трампа
15 авг
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже
15 авг
Всем смотреть наверх: борт российской делегации скоро прибудет на Аляску
14 авг
«Два больших босса»: Орбан о встрече Путина и Трампа
14 авг
Журналисты кремлевского пула вылетели на Аляску
14 авг
Кирилл Дмитриев: важно, чтобы позиция России была услышана на саммите с США
14 авг
Путин допустил новые договоренности по контролю над вооружениями с США
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 авгу...

Последние новости

5:37
Впереди — лечение и реабилитация: как прошел очередной обмен пленными между РФ и Украиной
5:18
Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 августа
4:47
Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска
4:23
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
4:06
Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске

Сейчас читают

Актер Громов о возможности цензуры фильмов Балабанова: «Ничего не вижу страшного»
Молодежь все поймет: актриса Санаева высказалась о фильмах Балабанова
Кинокритик Трофименко: Балабанов — единственный гениальный режиссер 1990-х
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс