Число пострадавших при взрыве в Рязанской области превысило 100 человек

В результате взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области пять человек погибли и более 100 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«По предварительной информации погибло 5 человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла», — проинформировал Малков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе и психологическая.

Губернатор Рязанской области прибыл на место инцидента. Он заслушал доклады о текущей ситуации, а также дал главе района поручение о введении ЧС муниципального уровня. Кроме того, там развернули штаб по ликвидации ЧС. На месте произошедшего продолжают работать экстренные службы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

