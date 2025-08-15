Число пострадавших при взрыве в Рязанской области превысило 100 человек

|
Дарья Бруданова
Причины произошедшего выясняются.

Число пострадавших в результате ЧП в Рязанской области увеличилось до 100

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

В результате взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области пять человек погибли и более 100 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«По предварительной информации погибло 5 человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла», — проинформировал Малков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе и психологическая.

Губернатор Рязанской области прибыл на место инцидента. Он заслушал доклады о текущей ситуации, а также дал главе района поручение о введении ЧС муниципального уровня. Кроме того, там развернули штаб по ликвидации ЧС. На месте произошедшего продолжают работать экстренные службы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Нижнем Новгороде погиб ребенок в результате обрушения гаража.

