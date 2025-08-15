Суд приговорил экс-главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам тюрьмы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 39 0

Его признали виновным в мошенничестве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Одинцовский городской суд приговорил бывшего главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ахмедову также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с него 25 миллионов рублей в счет причиненного ущерба. Вячеслава Ахмедова взяли под стражу прямо в зале суда.

Выступая с последним словом, экс-глава парка «Патриот» попросил прощение у своей супруги, отметив что они вместе уже 44 года.

«Я совершил непоправимое. Прошу простить меня и коллектив парка „Патриот“. Я бы хотел, чтобы наказание было справедливым, я его приму», — сказал Ахмедов.

Как утверждает прокуратура, с 2022 по 2024 год Ахмедов с сообщниками вносил в документацию ложные сведения о якобы выполненных строительных работах в парке. В результате их действий было похищено свыше 25 миллионов рублей.

В июле 2025-го Ахмедов начал сотрудничать со следствием. Он полностью признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере, а также в служебном подлоге.

