Бузова похвасталась видом из окна своего номера в Ницце: «Взяла билеты и улетела»

Лилия Килячкова
Телеведущая Ольга Бузова показала вид из окна своего номера в Ницце

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Ольга Бузова

Одни сутки в этом отеле обойдутся в 150–200 тысяч рублей.

Телеведущая Ольга Бузова отправилась отдыхать на лазурное побережье в Ниццу. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

В плотном рабочем графике звезды появилось несколько свободных дней, и она решила провести их с пользой для себя. Кроме того, погода в Москве обещала быть далеко не идеальной, что стало еще одним поводом отправиться в поездку.

«Прочекала погоду в Москве, ужаснулась. Взяла билеты, забронировала отель и улетела», — поделилась артистка.

Выяснилось, что звезда остановилась в престижном пятизвездочном отеле у моря с балконом и впечатляющим видом на море. По данным KP.RU, стоимость номера Бузовой составляет 150–200 тысяч рублей за сутки.

