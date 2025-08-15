Бузова похвасталась видом из окна своего номера в Ницце: «Взяла билеты и улетела»
Телеведущая Ольга Бузова показала вид из окна своего номера в Ницце
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Одни сутки в этом отеле обойдутся в 150–200 тысяч рублей.
Телеведущая Ольга Бузова отправилась отдыхать на лазурное побережье в Ниццу. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
В плотном рабочем графике звезды появилось несколько свободных дней, и она решила провести их с пользой для себя. Кроме того, погода в Москве обещала быть далеко не идеальной, что стало еще одним поводом отправиться в поездку.
«Прочекала погоду в Москве, ужаснулась. Взяла билеты, забронировала отель и улетела», — поделилась артистка.
Выяснилось, что звезда остановилась в престижном пятизвездочном отеле у моря с балконом и впечатляющим видом на море. По данным KP.RU, стоимость номера Бузовой составляет 150–200 тысяч рублей за сутки.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что телеведущую Ксению Бородину обокрали во время отдыха в Италии. У звезды воришки стащили телефон. Пропажу она обнаружила только в стамбульском аэропорту.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
- 28 июл
- «Вся квартира в игрушках»: Ольга Бузова тяжело переживает утрату любимца
- 28 июл
- Монстра мало: Ольга Бузова повесила на сумку Лабубу вместе с Чебурашкой
- 22 июл
- «Улетела на облачка»: Ольга Бузова скорбит о потере верного друга
- 16 июл
- У Ольги Бузовой случилось горе: «Плачу каждую секунду»
- 14 июл
- «Я уйду сейчас»: Соседов раскритиковал работу Бузовой на фестивале в Витебске
- 5 июл
- В костюме Бузовой: Костенко повторила образ бывшей своего мужа
- 24 июн
- «Не только палец в рот»: эксперт про игры Бузовой и Киркорова на публике
- 23 июн
- Зарыли топор войны? Бузова помирилась с Давой
- 22 июн
- Между ними химия? Бузова устроила горячие игры с Киркоровым на концерте Билана
- 22 июн
- Случайная встреча? Бузова поздравила Мари Краймбрери с рождением дочки от Давы
56%
Нашли ошибку?