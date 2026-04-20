Чем пахнут знаменитости: любимые духи актрис, певиц и президентов

Мечтаете пахнуть как российская или мировая звезда? В этом нет ничего сложного! Знаменитости пользуются теми же духами, которые стоят на полках в парфюмерных магазинах.

Кто-то предпочитает селективную парфюмерию, а кому-то нравится масс-маркет. Какими духами пользуются знаменитости, рассказывает 5-tv.ru.

Меган Маркл

Фото: Getty Images / Gilbert Flores / Contributor

Жена принца Гарри предпочитает пользоваться одеколонами английского бренда Jo Malone. Ее любимый аромат — Wild Bluebell Cologne («Дикий колокольчик»). Он уже много лет является визитной карточкой герцогини. В лоснящемся вокруг нее шлейфе можно почувствовать нотки колокольчика, ландыша и мускуса. А еще — розы, амбры, гвоздики и жасмина.

Любимые духи Меган Маркл считаются унисекс — подходят как для женщин, так и для мужчин.

Билли Айлиш

Фото: www.globallookpress.com / © C Flanigan

Певица Билли Айлиш подарила миру свой фирменный парфюм Billy — цитрусово-шоколадный букет, будто слегка присыпанный сахарной пудрой и нежными лепестками роз, который часто можно услышать на его создательнице.

Однако за год до запуска Билли признавалась в любви к более радикальным ароматам. В фаворитах значились синтетический животный мускус Another 13 от Le Labo и провокационный I Am Trash от Etat Libre d’Orange. Последний, кстати, полностью оправдывает свое название: его создали из переработанных материалов — остатков яблок и уже отцветших лепестков роз.

Арнольд Шварценеггер

Фото: Getty Images / Antonio Masiello / Contributor

Экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер известен прежде всего своими достижениями в кино. Среди любимых ароматов актера — Bijan и Guerlain Vetiver.

Guerlain Vetiver — культовый парфюм, впервые выпущенный в 1959 году как символ элегантности и мужественности. Композиция строится вокруг сухой древесной ноты ветивера с легкой горчинкой, дополненной оттенками кожи и табака.

Яркое цитрусовое начало держится до часа — чтобы смягчить его, рекомендуется распылять парфюм с расстояния не менее 20 сантиметров. Аромат отличается стойкостью и выраженным шлейфом, подходит для любого сезона.

Также в числе фаворитов Шварценеггера — духи бренда Caron и Faberge Brut с девизом «Men are Back» («Мужчины возвращаются»).

Ким Кардашьян

© РИА Новости / Асатур Есаянц

Один из любимых ароматов американской светской львицы — Michael от Michael Kors. Кажется, что Ким подходят дерзкие и тяжелые нотки, но это не так. Кардашьян отдает предпочтение белым цветочным аккордам.

В композиции духов можно услышать цветочный букет из туберозы, пиона, ириса, каллы и фрезии. Также в Michael проскальзывают пудровый аромат кашемирового дерева.

Помимо этого, Ким обожает духи собственного бренда и часто ими пользуется.

Эммануэль Макрон

© РИА Новости / Стрингер

Среди глав государств тоже встречаются ценители изысканных ароматов — например, президент Франции Эммануэль Макрон. Его выбор — классический Dior Eau Sauvage, выпущенный в 1966 году и когда-то прославленный самим Аленом Делоном. Аромат Dior Eau Sauvage — цитрусовый, с легкой зеленоватой горчинкой.

Первые аккорды дарят свежесть лимона, бергамота и пряного розмарина, а позже раскрываются теплые и глубокие ноты кориандра, амбры, гвоздики и мускуса.

Этот парфюм, хоть и не позиционируется как унисекс, нашел отклик и в сердце Брижит Макрон. Супруга президента порой пользуется им в те дни, когда пара вынуждена расстаться, — милый жест, словно напоминание о близости даже на расстоянии.

Кети Топурия

© РИА Новости / Нина Зотина

Солистка группы A’Studio пользуется ароматом Un Jardin en Mediterranee («Сад в Средиземном море») от Hermes уже более 15 лет. Кети Топурия пахнет цветочными водянистыми нотками.

В композиции духов певицы слышатся нотки бергамота, лимона, мандарина, цветка апельсина, белого олеандра и лист инжира. Из хвойных ароматов в Un Jardin en Mediterranee присутствуют кипарис, красный кедр и можжевельник.

Эмма Стоун

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Эмма Стоун уже много лет носит на себе ароматы Chanel. Буквально десять лет назад она отдавала предпочтение Chance, а сейчас, по данным зарубежных СМИ, перешла на Gardenia Eau de parfum — аромат-посвящение нежнейшему из белых цветов — гардении, который был эмблемой Коко Шанель. Также в нем можно услышать ноты жасмина и апельсинового дерева.

Дональд Трамп

www.globallookpress.com / © Annabelle Gordon

Президент США Дональд Трамп, по данным зарубежных СМИ, пользуется парфюмом собственного производства: с 2004 года его империя выпускает три аромата под его именем. Первым в линейке стал Donald Trump — свежий фруктовый парфюм, напоминающий легкий «компот».

Шесть лет спустя, в 2011 году, появился Success Trump — фужерный аромат, который считается любимым парфюмом американского лидера и при этом самым популярным из всей трамповской коллекции.

Терпкий букет Success Trump раскрывается верхними нотами красной смородины, можжевельника и кориандра, затем в игру вступают средние ноты — герань, бамбук и имбирь, а завершается композиция базой из березы, бобов тонка и ветивера.

Ольга Бузова

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

А вот Ольга Бузова не признает «одного-единственного» аромата: ее выбор зависит от настроения, погоды и образа. Однако есть у нее особенно любимые бренды. В числе любимых марок — Amouage. В коллекции певицы найдется сразу несколько флаконов бренда. Для особых случаев она выбирает Clive Christian.

Среди фаворитов также числится Killian — для вечеров и выходов, где нужен запоминающийся шлейф. А для легких повседневных образов Ольга предпочитает что-то свежее: здесь в ход идут ароматы Kenzo и Dolce & Gabbana — легкие и энергичные.

Виктория Бекхэм

Фото: Getty Images / Variety / Contributor

Виктория выбирает парфюмерный дом Vilhelm Parfumerie. Ее любимый аромат — восточно-цветочный Room Service. Создатели духов ассоциируют его со шведской актрисой Гретой Гарбо.

В композиции можно уловить нотки фиалки, бамбука, орхидеи, ежевики и мандарина. Восточный акцент Room Service придают черная амбра, мускус и сандал.

Помимо этого, Виктория нежно любит ароматы бренда Byredo. Своим любимчиком она называет Bal d’Afrique — древесно-восточный, очень противоречивый: кедр, мускус, амбру и ветивер дополняют яркие ноты бархатцев, фиалки, жасмина, лимона и черной смородины.

Анна Чиповская

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Любимые духи актрисы Emotion от Laura Biagiotti сняли с производства. Сейчас Анна Чиповская довольствуется популярным Black Orchid («Черная орхидея») от Tom Ford. В тяжелом пряном аромате звучат черный трюфель, мексиканский шоколад, цитрусовые, черная смородина, жасмин, специи, пачули, ваниль, ладан и другие ноты.

Также от нее часто веет орхидейным ароматом TokyoMilk Song in D Minor No. 13.

Екатерина Климова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Природная, завораживающая красота актрисы Екатерины Климовой гармонично сочетается с изысканным ароматом L’Imperatrice 3 от Dolce & Gabbana, снискавшим признание во всем мире.

Сама Екатерина считает, что этот парфюм обладает почти магическим эффектом — с ним она чувствует себя по‑королевски в любой ситуации. Аромат раскрывается головокружительной симфонией: здесь и фруктовая сладость, и деликатная кислинка спелых ягод, и воздушные цветочные мотивы, и интригующая глубина древесного аккорда, оставляющая долгое послевкусие.

Королева Елизавета II

Getty Images / WPA Pool / Pool

Самое интересное: чем пахла королева? Как истинная английская роза — White Rose («Белой розой») от Floris. Этот аромат был выпущен задолго до рождения Елизаветы II: первые флакончики разлили в 1800-м.

В любимых духах королевы Великобритании слышны зеленые ноты, гвоздика, роза, фиалка, ирис, жасмин, мускус, амбра и пудровая дымка.