ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по многоквартирному дому в Донецке.

Как стало известно 5-tv.ru, украинские боевики нанесли удар по многоэтажному жилому зданию в Киевском районе. По словам очевидца, в результате атаки погибла женщина, которая оказалась под завалами на седьмом этаже. Также сообщается о трех пострадавших, которые тоже оказались под завалами.

На месте происшествия работают экстренные службы, а также бригады скорой помощи.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее в этот день обломки беспилотника ВСУ попали в жилую многоэтажку в Белгороде.

