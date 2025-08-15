Обломки беспилотника ВСУ попали в жилую многоэтажку в Белгороде

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 34 0

Также вражеские дроны атаковали социальный объект и предприятие в городе.

Обломки беспилотника повредили многоквартирный дом в Белгороде

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Жилой многоквартирный дом получил повреждения в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате падения обломков сбитого беспилотника повреждены кровля и фасад многоквартирного дома. Там же повреждены четыре автомобиля», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Сведений о пострадавших не поступало.

Также он сообщил об атаке еще двух вражеских дронов на социальный объект и предприятие в Белгороде. На месте происшествия работают оперативные службы.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником. В результате был повредив фасад и несколько окон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
15 авг
Обломки беспилотника ВСУ повредили судно в порту Оля в Астраханской области
15 авг
Силы ПВО России за три часа сбили 14 украинских беспилотников
15 авг
Силы ПВО России за ночь сбили 53 украинских беспилотника в регионах страны
15 авг
Опубликованы кадры последствий атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
15 авг
Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска
15 авг
Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске
15 авг
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
14 авг
Семейная пара и пенсионер пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Курскую область
14 авг
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником
14 авг
В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали из-за атаки украинского дрона
+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
Песков: урегулирование конфликта на Украине будет главной темой саммита РФ и США
19:22
Переговоры Путина и Трампа могут занять около семи часов
19:11
Публицист Марк Солонин* включен в список иноагентов
19:00
Время внутреннего поиска: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 августа
18:43
Обломки беспилотника ВСУ попали в жилую многоэтажку в Белгороде
18:35
В Анкоридже усилили меры безопасности перед саммитом РФ и США

Сейчас читают

Суд приговорил экс-главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам тюрьмы
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс