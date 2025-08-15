Обломки беспилотника ВСУ попали в жилую многоэтажку в Белгороде
Также вражеские дроны атаковали социальный объект и предприятие в городе.
Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov
Жилой многоквартирный дом получил повреждения в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате падения обломков сбитого беспилотника повреждены кровля и фасад многоквартирного дома. Там же повреждены четыре автомобиля», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Сведений о пострадавших не поступало.
Также он сообщил об атаке еще двух вражеских дронов на социальный объект и предприятие в Белгороде. На месте происшествия работают оперативные службы.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником. В результате был повредив фасад и несколько окон.
