«Я против Колобка»: Ирина Ортман назвала способных заменить Лабубу персонажей

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 36 0

Ирина Ортман назвала Олимпийского Мишку конкурентом Лабубу

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ее списке несколько позиций.

Певица Ирина Ортман, телеведущая Ирина Пудова и основатель соцпроекта «Звездный десант» Злата Чепурная предложили ввести в моду Олимпийского Мишку в качестве противовеса Лабубу. Об этом они заявили в беседе с 5-tv.ru на седьмом Фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

По словам Чепурной, Колобок станет хорошей заменой Лабубу. Ирина Пудова предложила «русскую красавицу Аленку». По ее словам, она «веселенькая» и «жизненная».

«Я против Колобка. Я за постоянство! Чебурашка на первом месте пока. Это точно. Олимпийский Мишка», — заявила Ортман.

Чепурная и Пудова согласились с предложением подруги.

Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» проходил в крымском Судаке с 1 по 3 августа. Его посетило около 100 тысяч участников из всех регионов России, а также 21 страны мира. За три дня прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству и вдохновленных российской культурой. В их числе выставки, мастер-классы, спектакли и цирковые шоу. На площадках фестиваля выступили известные деятели культуры, среди которых группа «Звери», «Комната культуры». Первый фестиваль прошел в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ирина Ортман заявила о росте патриотизма в России в последние годы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:05
Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине
7:50
Reuters: Трамп передал Путину письмо от супруги Мелании на встрече в Анкоридже
7:47
В Бразилии назвали саммит на Аляске «ошеломительным» успехом России
7:39
«Я против Колобка»: Ирина Ортман назвала способных заменить Лабубу персонажей
7:25
Американский архиепископ поблагодарил Россию за православную веру
7:20
В Китае создана технология раннего выявления рака поджелудочной железы

Сейчас читают

Кошка в огне: автомобиль Jaguar загорелся на эвакуаторе в Петербурге
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс