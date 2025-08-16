Российские ВС освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

Минобороны РФ сообщило об уничтожении живой силы и техники ВСУ в нескольких районах боевых действий.

Российские ВС освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской област

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Колодези в Донецкой Народной Республике и Вороное в Днепропетровской области. Об этом 16 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки «Запад» освободили Колодези в ДНР. На этом направлении украинские военные лишились бронеавтомобиля Mastiff, 14 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех складов с боеприпасами и до 230 человек личного состава.

Кроме того, бойцы группировки «Восток» установили контроль над населенным пунктом Вороное в Днепропетровской области. Российские силы также нанесли удары по позициям украинских подразделений в районах Дибровы, Ивановки, Левадного и Новодаровки. Там были ликвидированы более 215 бойцов ВСУ, две станции радиоэлектронной борьбы и боевая бронированная машина.

В Минобороны отметили, что операции на данных направлениях продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 августа российские военные освободили село Александроград в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Пушков назвал саммит Путина и Трампа на Аляске поворотным событием
13:55
«Никто не захочет такое смотреть»: Тарантино об отмене фильма с Брэдом Питтом
13:40
Российские ВС освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
13:25
Британский паб отказался обслуживать вице-президента США Вэнса
13:10
Все за борт: на Волге в Саратовской области сгорела яхта
12:55
Автомобиль каршеринга упал в реку Яуза в Москве

Сейчас читают

Трамп рассказал европейским лидерам об итогах встречи с Путиным на Аляске
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс