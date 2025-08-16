Российские ВС освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области

Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Колодези в Донецкой Народной Республике и Вороное в Днепропетровской области. Об этом 16 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки «Запад» освободили Колодези в ДНР. На этом направлении украинские военные лишились бронеавтомобиля Mastiff, 14 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех складов с боеприпасами и до 230 человек личного состава.

Кроме того, бойцы группировки «Восток» установили контроль над населенным пунктом Вороное в Днепропетровской области. Российские силы также нанесли удары по позициям украинских подразделений в районах Дибровы, Ивановки, Левадного и Новодаровки. Там были ликвидированы более 215 бойцов ВСУ, две станции радиоэлектронной борьбы и боевая бронированная машина.

В Минобороны отметили, что операции на данных направлениях продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 августа российские военные освободили село Александроград в ДНР.

