Додон оценил встречу Путина и Трампа: «Пример политической ответственности»

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Додон о встрече Путина и Трампа: Пример политической ответственности

Додон оценил встречу Путина и Трампа как пример зрелости лидеров

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Бывший президент Молдавии отметил историческое значение переговоров и важность дипломатии для Украины.

Бывший президент Молдавии и лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа демонстрируют политическую ответственность лидеров двух стран.

«Это историческое событие и пример политической ответственности и зрелости лидеров двух ведущих мировых держав», — написал он в своем Telegram-канале.

Додон подчеркнул, что в Молдавии приветствуют усилия, направленные на прекращение украинского конфликта, и выразил надежду, что дипломатия и готовность к компромиссу возьмут верх.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась 2 часа 45 минут.

По ее итогам президент России отметил стремление американского лидера к урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул необходимость решения первопричин кризиса.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский прилетит 18 августа в Вашингтон на переговоры с американским лидером. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
Зеленский вновь попросил у Трампа и Европы гарантий безопасности для Украины
16 авг
Требует гарантии: Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»
16 авг
Лидеры ЕС поддержали позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине
16 авг
Пушков назвал саммит Путина и Трампа на Аляске поворотным событием
16 авг
«Встреча с Путиным прошла очень хорошо»: Трамп об итогах саммита на Аляске
16 авг
Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом
16 авг
«Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
16 авг
«Совместный успех»: в Совфеде РФ оценили переговоры Путина и Трампа
16 авг
Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
16 авг
Борт Путина по пути с Аляски сопровождали американские истребители F-35
+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:58
Мошенники стали использовать vcf файлы для подмены контактов в смартфоне
16:48
Арестован замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области
16:39
Умер актер из фильма «Битва за Родину» Владимир Шустов
16:12
Зеленский вновь попросил у Трампа и Европы гарантий безопасности для Украины
15:59
Додон оценил встречу Путина и Трампа: «Пример политической ответственности»
15:30
В ДИТ Москвы рассказали о сервисах помощи бездомным животным

Сейчас читают

«Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс