Додон оценил встречу Путина и Трампа: «Пример политической ответственности»

Додон о встрече Путина и Трампа: Пример политической ответственности
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Бывший президент Молдавии отметил историческое значение переговоров и важность дипломатии для Украины.
Бывший президент Молдавии и лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа демонстрируют политическую ответственность лидеров двух стран.
«Это историческое событие и пример политической ответственности и зрелости лидеров двух ведущих мировых держав», — написал он в своем Telegram-канале.
Додон подчеркнул, что в Молдавии приветствуют усилия, направленные на прекращение украинского конфликта, и выразил надежду, что дипломатия и готовность к компромиссу возьмут верх.
Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась 2 часа 45 минут.
По ее итогам президент России отметил стремление американского лидера к урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул необходимость решения первопричин кризиса.
Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский прилетит 18 августа в Вашингтон на переговоры с американским лидером.
