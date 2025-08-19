Держи ухо востро: звон в ушах может быть сигналом скрытых болезней

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 75 0

Специалист отмечает, что есть два вида шума.

Депрессия может стать причиной звона в ушах

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Врач: депрессия и пороки сердца могут быть причиной звона в ушах

Шум в ушах (тиннитус) может указывать на разные заболевания, включая депрессию, сердечно-сосудистые проблемы и даже опухоли мозга. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-невролог «СМ-Клиники» Ксения Арифджанова.

Специалист отмечает, что есть два вида шума. Субъективный, тот который слышит только пациент, и объективный, если его может зафиксировать врач или окружающие.

«Субъективный шум встречается чаще всего. Ведущими его причинами являются тревожные и депрессивные состояния, а уже затем — более серьезные причины, такие как болезни уха или нервной системы. Если шум связан с патологией уха, он всегда ощущается со стороны поражения», — говорит врач.

Шум в ушах с понижением слуха или его повышенной чувствительностью часто свидетельствует о среднем отите. Если звуки напоминают треск или скрежет, то это может указывать на воспаление или изменение в слуховых косточках. Пожилые люди часто страдают от звона в ушах, после этого следует постепенное ухудшение слуха.

Ксения поясняет, что при тревожных расстройствах шум нередко ощущается во всей голове в виде писка или звона. В время лечения могут применяться антидепрессанты и когнитивно-поведенческая терапия, которая усиливает действие медикаментов.

По словам невролога, объективный шум встречается реже и может быть вызван пороками сердца, опухолями в черепной полости, инородными телами в ухе или спазмами мышц среднего уха.

Врач призвала не откладывать поход к специалисту, если появился звон в ушах. Чем раньше установят причину, тем быстрее врачи смогут облегчить симптомы и предотвратить осложнения.

