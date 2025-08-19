«Мы готовы»: Зеленский подвел итоги встречи с Трампом и главами ЕС в Белом доме

Зеленский: Киев не будет настаивать на перемирии для переговоров с Москвой

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос обмена территорий будет решаться между Москвой и Киевом. Однако, по его словам, точной даты встречи в настоящий момент нет.

По итогам переговоров в Вашингтоне он также отметил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов, в качестве части гарантий безопасности. При этом лидер Незалежной подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге за предстоящие семь-десять дней.

К тому же Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что для продолжения переговоров не будет настаивать на дополнительных условиях, в числе которых до этого было прекращение огня.

«Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — сказал Зеленский.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп выразил надежду провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Встреча Трампа с Зеленским состоялась в Белом доме 18 августа. Их переговоры наедине проходили примерно 30 минут. После этого началось дипломатическое общение глав государств с лидерами стран Евросоюза.

