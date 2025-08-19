«Мы готовы»: Зеленский подвел итоги встречи с Трампом и главами ЕС в Белом доме

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 116 0

Для продолжения переговоров лидер Незалежной не будет настаивать на дополнительных условиях.

Зеленский высказался об итогах встречи с Трампом и главами ЕС в Белом доме

Фото: Reuters/Alexander Drago

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленский: Киев не будет настаивать на перемирии для переговоров с Москвой

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос обмена территорий будет решаться между Москвой и Киевом. Однако, по его словам, точной даты встречи в настоящий момент нет.

По итогам переговоров в Вашингтоне он также отметил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов, в качестве части гарантий безопасности. При этом лидер Незалежной подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге за предстоящие семь-десять дней.

К тому же Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что для продолжения переговоров не будет настаивать на дополнительных условиях, в числе которых до этого было прекращение огня.

«Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — сказал Зеленский.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп выразил надежду провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Встреча Трампа с Зеленским состоялась в Белом доме 18 августа. Их переговоры наедине проходили примерно 30 минут. После этого началось дипломатическое общение глав государств с лидерами стран Евросоюза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс