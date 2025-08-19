«Зеленскому удалось выжить»: мировые СМИ о встрече Трампа и главы киевского режима

Эфирная новость 54 0

Телеканал Fox News начал призывать к Украину территориальным уступкам.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP; 5-tv.ru

Мировые СМИ отреагировали на встречу Трампа и Зеленского

Итоги встречи в Вашингтоне анализирует вся мировая пресса. Лейтмотив таков: переговоры прошли дружелюбно, но, в отличии от встречи на Аляске, они выявили множественные разногласия.

Британское издание Economist в статье под заголовком «Зеленскому удалось выжить» отмечает, что европейский десант уклонился от всех трудных вопросов. Washington Post делает вывод: основной задачей гостей Трампа была попытка вбить клин между российским и американским президентами, но, вспоминая красную ковровую дорожку для нашего президента, делает вывод — не получилось.

Испанская El País начинает статью с напоминания о февральском унижении Зеленского в Овальном кабинете и утверждает, что Трамп принял все аргументы Владимира Путина.

Ну а телеканал Fox News с его эксклюзивным доступом к Трампу начал уже открыто призывать к территориальным уступкам.

«Сейчас они твердят: „Нельзя вознаграждать Путина“. То есть он не может сохранить захваченные земли. Хорошо, а как вы собираетесь заставить Владимира Путина от них отказаться? Соединенные Штаты захватывали новые территории, мы их не отдавали. Ни одна страна так не делала. В этом и суть. Нужно принять реальность», — отметил ведущий Fox News Джесси Уоттерс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

 

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс