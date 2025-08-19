«Зеленскому удалось выжить»: мировые СМИ о встрече Трампа и главы киевского режима

Мировые СМИ отреагировали на встречу Трампа и Зеленского

Итоги встречи в Вашингтоне анализирует вся мировая пресса. Лейтмотив таков: переговоры прошли дружелюбно, но, в отличии от встречи на Аляске, они выявили множественные разногласия.

Британское издание Economist в статье под заголовком «Зеленскому удалось выжить» отмечает, что европейский десант уклонился от всех трудных вопросов. Washington Post делает вывод: основной задачей гостей Трампа была попытка вбить клин между российским и американским президентами, но, вспоминая красную ковровую дорожку для нашего президента, делает вывод — не получилось.

Испанская El País начинает статью с напоминания о февральском унижении Зеленского в Овальном кабинете и утверждает, что Трамп принял все аргументы Владимира Путина.

Ну а телеканал Fox News с его эксклюзивным доступом к Трампу начал уже открыто призывать к территориальным уступкам.

«Сейчас они твердят: „Нельзя вознаграждать Путина“. То есть он не может сохранить захваченные земли. Хорошо, а как вы собираетесь заставить Владимира Путина от них отказаться? Соединенные Штаты захватывали новые территории, мы их не отдавали. Ни одна страна так не делала. В этом и суть. Нужно принять реальность», — отметил ведущий Fox News Джесси Уоттерс.

