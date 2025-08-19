Рок-тайна раскрыта: кто станет секретным гостем фестиваля на Горбушке

Секретным гостем фестиваля на Горбушке станет группа «25/17»

Один из самых масштабных рок-марафонов России ожидает столица в последние дни лета. Культовые исполнители 1980-х и 1990-х соберутся на фестивале «ДК Горбунова — Легенда русского рока». Парад звезд возглавят такие коллективы как «Алиса», «Кипелов», «Агата Кристи», «Пилот» и «Крематорий».

И сегодня организаторы раскрыли, кто станет секретным гостем концерта. Все подробности — у корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Одна из тайн большого концерта «ДК Горбунова — Легенда русского рока» уже раскрыта. Культовая группа «25/17» станет секретным участником легендарного фестиваля на Горбушке. В эксклюзивном интервью «Известиям» музыканты рассказали, чего ждать от выступления.

«Сами посмотрим других старых легенд, себя покажем», — рассказал участник группы «25/17» Андрей Бледный.

«Особый статус у этого места. Вот такое здоровское завершение лета будет», — подчеркнул участник группы «25/17» Антон Завьялов.

Впервые участие примет и группа «Кипелов». В столицу съедутся поклонники со всех уголков страны. Рокеры от Калининграда до Владивостока уже готовят косухи, достают футболки с любимыми исполнителями.

«Когда все легенды собираются на одной сцене, боже мой, это мечта любого рокера», — отметила участница фан-клуба группы «Кипелов» Соня Бабушкина.

«Проходит несколько минут, и ты в оригинале и в вокале, и в музыке слышишь и это, конечно, до мурашек», — заявил участник фан-клуба группы «Кипелов» Игорь Крайнов.

Для Ларисы Бабкиной из Калуги это будет настоящее паломничество в ДК Горбунова на концерт своего кумира. Каких только артефактов нет в ее коллекции. Тут и сет-листы с песнями, и билеты с выступлений группы, диски, подписанные лично Валерием Кипеловым.

«Концерт в ДК Горбунова — это что-то фантастическое, там три сцены и различные спектры этих групп, можно выбрать свою любимую группу», — отметила участница фан-клуба группы «Кипелов» Лариса Бабкина.

Фестиваль станет самым зажигательным событием уходящего лета.

Например, фанаты коллектива F.P.G. собираются зажечь на выступлении любимой группы.

Армия поклонников рока 30 и 31 августа соберется на Горбушке, чтобы оторваться под любимые хиты. Здесь сплетутся несколько поколений рока. Старая школа: «Алиса», группа «Кипелов», «Крематорий», «Агата Кристи» и «Калинов Мост».

«Мы готовим специальную программу. „Родная“ будет. Такая рок-программа больше, то есть такая напористая, скажем так», — заявил лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин.

От новой школы будут такие коллективы, как «Радопи», «Свободный режим», «Дайте Два» и звезда инди-рока Елена Джая, у которой на Горбушке будет премьера песни.

«Это будет действительно премьера на Горбушке. Песня родилась два дня назад. Вдохновленная участием в фестивале. На самом деле, мне проще говорить словами песни», — рассказала Елена Джая.

Легендарный ДК Горбунова вновь станет эпицентром русского рока. Организованный телеканалом РЕН ТВ масштабный фестиваль соберет под своей крышей тех, кто создавал историю отечественной рок-музыки, и тех, кто продолжает эту традицию сегодня.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.