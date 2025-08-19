Предпринимателю Никите Ефремову суд избрал меру пресечения

|
Александра Якимчук
Блогера обвиняют в финансировании экстремистской деятельности.

Блогеру Никите Ефремову суд избрал меру пресечения

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Блогеру и предпринимателю Никите Ефремову суд избрал меру пресечения из-за финансирования экстремистских организаций. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», — проинформировало ведомство.

Ефремову были выдвинуты обвинения по статье «Финансирование экстремистской деятельности». Его подозревают в передаче средств ФБК*.

Предпринимателя задержали в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Турции.

Ранее в магазинах, которые принадлежат Ефремову, проходили обыски. А в январе 2025 года сам бизнесмен жаловался, что на него оказывается давление со стороны неизвестных лиц. Кроме того, ему и его сотрудникам поступали угрозы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что арестован замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимир Губарев.

* — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда.

