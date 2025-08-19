Еще есть шанс: как стать выше во взрослом возрасте

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Врач назвал два действенных способа.

Россиянам рассказали, можно ли стать выше во взрослом возрасте

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Jiri HERA

Врач Вячеслав Артищев: увеличить рост после 25 лет можно двумя способами

Существует два способа вырасти после 25 лет. Об этом Газета.ру рассказал врач, ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

Один из вариантов — сделать операцию по методу Илизарова. Ее суть заключается в том, что медики ломают пациенту кость, фиксируют ее специальным аппаратом и постепенно растягивают (примерно по одному миллиметру в день. — Прим.ред.).

В результате новые ткани нарастают в промежутке. Из-за этого рост человека может увеличиться на десять сантиметров. Вячеслав Артищев предупреждает, что это очень мучительный процесс. Восстановление занимает от шести до 12 месяцев. Кроме того, операция дорогостоящая, а еще она может привести к деформации кости.

Второй способ вырасти во взрослом возрасте — исправить осанку. Расправленные плечи и прямой позвоночник «добавляют» примерно три сантиметра. Визуально, безусловно, это делает человека намного выше.

«Поэтому важно укреплять мышцы спины и корсета — это уменьшает компрессию межпозвонковых дисков», — отмечает врач.

Также Вячеслав Артищев рекомендует обладателям низкого роста ни в коем случае не прибегать к гормонам, способствующим росту костей. Как пояснил врач, нет лекарства, чтобы подрасти. После 25 лет зоны, отвечающие за рост, закрыты. Поэтому прием гормона ничего не изменит. Однако он может слегка увеличить длину носа, ушей или укрепить мышцы.

