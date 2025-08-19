Европейские лидеры не настроены на мирные переговоры по украинскому конфликту

Заявления Трампа сегодня экстренно обсуждают европейские спонсоры Зеленского. Они даже созвали экстренный саммит ЕС. Но повод — не стремление к миру. Та покорность и даже растерянность, которую лидеры Старого Света накануне демонстрировали в Белом доме, сегодня исчезла. «Коалиция желающих» готовится к войне. Под видом гарантий безопасности Киеву Брюссель в течение десяти дней собирается опубликовать план решающего удара.

Что в него может войти — узнал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Помещение, подозрительно напоминающие ситуационную комнату времен холодной войны. Первый созвон «коалиции желающих», но желающих чего: французский президент словно дважды спустился в бункер. Сначала созвонился с британским премьером. Настолько секретно, что на протокольную съемку отвели всего 30 секунд.

Затем, в расширенном составе, сверхсрочный саммит ЕС, и тоже в режиме онлайн. Официальный представитель фон дер Ляйен недвусмысленно дает понять, что никакого смягчения позиции не произошло.

«Лично наша позиция по вопросам НАТО, безопасности, предельна ясна. И уже от самой Украины зависит, будет она иметь в виду нашу точку зрения или нет», — заявила представитель ЕК Арианна Подеста.

И это, пожалуй, самая пугающая интерпретация прошедших вашингтонских переговоров. Под видом гарантий безопасности ЕС готовится, возможно, к самому масштабному и решающему наступлению.

В десятидневный срок для Киева может быть подготовлен пакет из четырех ключевых компонентов: военное присутствие, системы ПВО, поставки вооружений, контроль за прекращением боевых действий. Сверх того, готовящийся 19-й пакет санкций. Вместо мира — нечто, напоминающее «блицкриг».

Особенно учитывая заявления самих лидеров во время конференции в Белом доме и открытых попыток Макрона и Мерца вбить клин в предварительные условия Трампа и Путина после Аляски.

«Честно говоря, мы бы все хотели видеть прекращение огня. Самое позднее — на следующей встрече. Я не могу себе представить, чтобы следующая встреча состоялась без прекращения огня», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Готовность к компромиссам, стремящаяся к нулю.

«Нынешним лидерам в европейских столицах, и особенно в Брюсселе, очень удобно иметь Россию в качестве пугала как оправдание для продолжения этой враждебности», — отметила британский консультант по политическим рискам Адриэль Касонта.

Так называемая «коалиция желающих», похоже, сосредоточена действительно не на мире, а на дальнейшем укреплении ВСУ и военных возможностей Украины. Подчеркнуто, без каких-либо ограничений.

Единственный минус от этого всего пока можно было ощутить только во время сегодняшних биржевых сводок: акции немецких оборонных компаний, таких, как Rheinmetall и leonardo, рухнул сразу на 4% и 7%. Но это вовсе не означает, что «бизнес на крови» прикрывается. Просто теперь он будет строиться по другой схеме.

FT публикует планы Киева по закупке американского оружия на 100 миллиардов долларов. И, опять же, Европа согласилась покрыть эти расходы, а США как будто бы уже не при чем.

«Мы больше не даем Украине оружия, мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем ей оружие, и европейские страны платят за это через НАТО. Они используют НАТО для покупки оружия и его поставки на Украину», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Попутно делаются вбросы, где же может пройти якобы мирный саммит Украина — Россия — США. Характерная оговорка Макрона про невозможность повторения парижских встреч, как это было в 2019 году. Лишний раз это указывает, кто на самом деле противостоит Москве.

«Сейчас мы находимся на другом этапе, это уже невозможно, потому что местом встречи должна стать нейтральная страна, и поэтому, возможно, Швейцария. Я выступаю за Женеву», — заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Удивительным образом это может совпасть и с планами самого Киева: вновь превратить «мирный процесс» в инструмент саботажа, сорвать переговоры еще до их начала и переложить всю ответственность на Москву. Ведь для Зеленского куда выгоднее изображать вечную жертву, чем оказаться в положении того, кто отказался от компромисса.

Тем более, что переброска на украинскую землю хоть британских, хоть французских солдат автоматически приравнивается к прямому вступлению в конфликт подразделений НАТО. Еще одна красная линия, за которой хрупкие переговоры о «мире» могут превратиться в разговор о том, как теперь избежать войну мировую.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.