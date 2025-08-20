Фальков: России нужно 15 тысяч специалистов для продвижения в сфере ИИ

При этом в министерстве просвещения отметили, искусственный интеллект никогда не заменит педагогов.

Обновление учебных программ, подготовка квалифицированных кадров, достойный уровень зарплат для учителей в регионах. Главные векторы развития образования обозначил сегодня Владимир Путин. Послание президента зачитали участникам Всероссийского педагогического форума, который проходит в Москве. На него съехались более тысячи педагогов, представителей науки и бизнеса со всей страны. Их главная задача — обсудить образовательную стратегию страны до 2036 года. В том числе подготовку специалистов в области искусственного интеллекта.

«Порядка 15 тысяч высококлассных специалистов, конечно, с образованием профильным в области информационных технологий нам требуется для того, чтобы очень уверенно, динамично двигаться, разрабатывать технологии искусственного интеллекта. В рамках новой модели высшего образования мы смотрим линейку образовательных программ, их содержание и усиливаем взаимодействие между университетами и лидерами. У нас есть так называемый альянс в области искусственного интеллекта, куда входит целый ряд наших ведущих компаний», — рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

На съезде шла речь и о внедрении новых технологий в образовательный процесс. При этом, как заявили в министерстве просвещения, искусственный интеллект никогда не заменит педагогов. Особенно в школах.

Сейчас Россия входит в десятку ведущих стран по качеству общего образования. И занимает третье место по количеству золотых медалей, которые наши школьники завоевали на международных научных олимпиадах.

