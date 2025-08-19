«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения

Блогер Ида Галич тяжело восстанавливалась после кесарева

Блогер, телеведущая и актриса сериала «Первый номер» Ида Галич болезненно восстанавливалась после кесарева сечения. Об этом она рассказала в личном блоге в своих социальных сетях.

«Оказывается, существуют обратные схватки (или как-то так), и после второго ребенка сокращения матки много больше, чем в первый раз», — поделилась Галич.

По словам молодой мамы, самое главное при восстановлении после кесарева — как можно скорее начать вставать. Ида отметила, что в этом ей помогала мама.

«Без нее было бы невыносимо. У меня очень низкий болевой порог, и я, конечно, в какие-то моменты одуревала от боли. Врачи следили за мной и почти все время обезболивали», — сообщила артистка.

Ида рассказала, что при восстановлении ей также помогают дыхательные практики, ходьба, сон, хорошее полноценное питание и витамины. Днем она носит специальный корсет, а шрам неделю обрабатывала марганцовкой. Спорт Галич пока противопоказан, но в скором времени она планирует возобновить занятия йогой.

Телезвезда призналась, что сейчас, несмотря на радостное событие, ей приходится непросто.

«Я даже лукавить не буду: у меня один из самых сложных периодов в жизни. Надо успеть все — наладить грудное вскармливание до выхода из декрета (у меня месяц), вернуться в форму, подготовиться к тотальному рабочему марафону, придерживаться всех ограничений по питанию и не сойти с ума», — заявила бывшая подруга Насти Ивлеевой.

Блогер рассказала, что согласилась принять участие в интересном проекте, но сроки оказались жесткими — либо она принимает условия, либо не исполняет свою мечту. Ида могла бы отказаться от кормления грудью, тогда у нее было бы больше времени и вес уходил бы быстрее. Однако молодая мама борется за каждую каплю молока.

«Вес пока стоит, даже с ультражесткой диетой. У малышки колики, а я в прострации. Но Галичи не сдаются!» — написала она в личном блоге.

Артистка воспитывает пятилетнего сына Леона от прошлого брака, для ее избранника малышка также стала вторым ребенком — у Олега подрастает девятилетняя дочь Анна. Ида отметила, что ее сын с трепетом и нежностью относится к сестре. Звезда рассказала свой лайфхак — по ее мнению, важно знакомить детей, но не старшего с младшим, а наоборот.

«Вот, мол, какой у тебя старший брат, малышка, он сильный и смелый, храбрый и ловкий. Говоришь это все младшему при старшем. Все прошло чудесно. Плюс ко всему мы обговорили при старших, что забота о младшем — это не их обязанности, только по желанию», — рассказала Галич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич показала свое тело после родов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.