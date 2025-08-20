Середина сентября в августе: в Москве к концу недели похолодает

В российской столице также начнутся осадки.

В Москве к концу недели похолодает до нормы середины сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Москве к концу недели похолодает до нормы середины сентября

Теплая погода может еще порадовать жителей Москвы, однако к ближайшим выходным стоит ждать лишь похолодания до нормы второй недели сентября. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, температура воздуха составит 14-19 градусов Цельсия.

«На этой неделе ждать летней погоды не приходится. Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая. Плавности в принципе не бывает. Сезоны придумали люди. Это все административное временное деление», — пояснил погодную нестабильность специалист.

Как отметил Вильфанд, в среду в российской столице будет 21-22 градуса. Важно не забыть дома зонт, поскольку можно попасть под небольшой дождь. При этом в четверг температура понизится до 15-17 градусов. Тогда как в пятницу она будет приближена к 15 градусам. Выходные окажутся и вовсе самыми холодными — 14-19 градусов в сопровождении переменных осадков.

Синоптик заметил, что подобная температура ниже нормы на три-четыре градуса, а это свойственно началу второй недели сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в какие дни недели в Москве будет больше всего дождя.

