Лето, прощай? В какие дни недели в Москве будет больше всего дождя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова
Синоптик Шувалов: пик дождей в Москве ожидается 21 и 22 августа
Дожди в Москве начнутся в четверг и пятницу — 21 и 22 августа. Об этом рассказал руководитель прогностического центра Александр Шувалов в интервью «Радио 1».
Эксперт отметил, что в ближайшие два дня — во вторник и среду — осадков не будет. По прогнозу, настоящие дожди начнутся только в четверг, когда вместе с холодным фронтом температура упадет с +19…+21 °C до +17 °C.
Возможны кратковременные локальные осадки. Продолжительные и сильные дожди ожидаются уже в четверг и пятницу. При этом усилится облачность, температура будет снижаться, а во второй половине недели вероятны грозы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии десятки водителей искали номерные знаки от своих машин — их смыло потоками воды с бамперов. Ночной ливень с грозами и ураганным ветром бушевал всю ночь, а яркие молнии сильно напугали местных жителей.
В пригороде Улан-Удэ молния вызвала пожар на опорах с проводами, оставив сотни домов без электричества. В горных районах сошли сели, перекрыв дороги, а в городах затопило несколько улиц и застряли автомобили.
