Ведущие мировые СМИ предали широкой огласке жест президента России Владимира Путина на кладбище Форт-Ричардсон на Аляске. Российский лидер 15 августа опустился на колено и возложил к мемориалу букет красных роз в память о советских летчиках, пишет издание Baijiahao.

На опубликованных в сети фотографиях видно, как российский президент чтит память павших. Это вызвало глубокий эмоциональный отклик среди присутствующих и пользователей интернета. Момент был широко растиражирован ведущими мировыми СМИ.

Издание отмечает, что отношение Владимира Путина к памяти советских солдат, погибших в годы войны, вызывает искреннее уважение.

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 15 августа на Аляске, российский лидер посетил мемориальный участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище «Форт Ричардсон». Там он возложил по букету красных роз к девяти захоронениям советских авиаторов. Эти летчики участвовали в перегонке самолетов из Соединенных Штатов в Советский Союз по ленд-лизу. Переброска техники осуществлялась по маршруту Аляска — Сибирь.

