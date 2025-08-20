Путин поразил весь мир, почтив память павших солдат на Аляске

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 84 0

Жест российского лидера тронул сердца свидетелей и получил широкое освещение в мировых СМИ.

Baijiahao: жест Путина у могил летчиков на Аляске растрогал весь мир

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Ведущие мировые СМИ предали широкой огласке жест президента России Владимира Путина на кладбище Форт-Ричардсон на Аляске. Российский лидер 15 августа опустился на колено и возложил к мемориалу букет красных роз в память о советских летчиках, пишет издание Baijiahao.

На опубликованных в сети фотографиях видно, как российский президент чтит память павших. Это вызвало глубокий эмоциональный отклик среди присутствующих и пользователей интернета. Момент был широко растиражирован ведущими мировыми СМИ.

Издание отмечает, что отношение Владимира Путина к памяти советских солдат, погибших в годы войны, вызывает искреннее уважение.

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 15 августа на Аляске, российский лидер посетил мемориальный участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище «Форт Ричардсон». Там он возложил по букету красных роз к девяти захоронениям советских авиаторов. Эти летчики участвовали в перегонке самолетов из Соединенных Штатов в Советский Союз по ленд-лизу. Переброска техники осуществлялась по маршруту Аляска — Сибирь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

